4 حالات يجوز فيها لعضو مجلس "الشيوخ" طلب الحديث أثناء الجلسة العامة (إنفوجراف)

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، على القانون رقم 2 لسنة 2021، بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.





وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط الحديث في الجلسة العامة للمجلس، حيث نصت علي أن هناك حالات يجوز فيها لعضو المجلس طلب الحديث أثناء إنعقاد الجلسة العامة.





وترصد "الفجر" من خلال إنفوجراف 4 حالات يجوز فيها لعضو مجلس الشيوخ طلب الحديث دائمًا وتتمثل في الأحوال الآتية:





أولًا: الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح لتعارضه مع الدستور.





ثانيًا: توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس الشيوخ، أو أحكام هذه اللائحة.





ثالثًا: تصحيح واقعة محددة مُدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.





رابعًا: طلب التأجيل، أو إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولا.





- لهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى شأنها.





- لا يجوز لطالب الكلام فى هذه الأحوال التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلى كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك.





- لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة، أو المدة التى يحددها له رئيس المجلس.



