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أسعار الدولار البنوك اليوم الجمعة 5-3-2021

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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مع بداية الأجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي حافظ سعر الدولار على استقراره  اليوم الجمعة، مع انتظار عودة العمل للجهاز المصرفي يوم الأحد المقبل.

سجلت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري  بجميع البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

 15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

 15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

 15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.63 جنيه للشراء.

 15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

 15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

 15.73 جنيه للبيع.

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