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أمير كرارة: "بحب أغسل المواعين لمراتي"

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:49 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف الفنان أمير كرارة عن بعض أسراره الشحصية، قائلًا: "محدش حلو بنسبة 100% وأنا حلو بنسبة 30%، أكذب ولكن كذبة بيضاء مش مؤذية، كل حياتي كانت عبارة عن رياضة ومن أول ما بصحى حتى العودة للبيت بتمرن، وأمي كانت بتجبلي الغدا لغاية النادي لأني بحب أكلها".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج "السيرة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، "مكناش أغنياء، لكن كنا عايشين مستورين وكنا شايفين إننا مبسوطين ومش محتاجين حاجة".

وتابع: "لما أمي تديني الفلوس كانت تقولى أشتري حاجة من برة، أو أغسل المواعين، لأني كنت الولد الصغير في الوقت ده، كنت بحب أغسل المواعين، وساعات بغسل المواعين دلوقتي لزوجتي، أنا شخص بيحب النضافة، مراتي طايرة بيا في الموضوع ده".

يذكر أن آخر أعمال كرارة مسلسل «الاختيار» إذ جسد خلاله شخصية شهيد الصاعقة أحمد منسي الذي استشهد في كمين مربع البرث بمنطقة رفح عام 2017، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه في دراما رمضان الماضي، حيث التف الجمهور حوله باعتباره أحد الأعمال الوطنية المهمة.

وشارك في بطولته كل من أحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، ومحمود حافظ، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعابد عناني، وإسلام حافظ، وإيهاب فهمي، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إياد نصار، ومحمد إمام، وآسر ياسين، وأحمد صلاح حسني وآخرين، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.


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