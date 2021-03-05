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"الصحفيين" تخاطب مجلس الوزراء لغلق شارع عبدالخالق ثروت وإقامة سرادق للانتخابات

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:08 ص
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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علمت "الفجـر" من مصادرها قرار مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، خلال اجتماعه المنعقد الآن، مخاطبة مجلس الوزراء، لغلق شارع عبدالخالق ثروت، خلال انعقاد انتخابات التجديد النصفي، بدءًا من تقاطع شارع رمسيس، وحتى تقاطع طلعت حرب، وأقامة سرادق بطول الشارع، داخله سرادقات صغيرة؛ وذلك لتخفيف العبء على مبنى النقابة، وتقليل الزحام خلال انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات.

جاء ذلك بعد رفض وزارة الداخلية إقامة السرادق أمام النقابة، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وفقًا للإجراءات الاحترازية التي كانت قد أعلنت عنها وزارة الصحة، ضد فيروس كورونا المستجد.

وكان قد اقترح خالد ميري رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن يتم وضع عدد من لجان التصويت والاقتراع بالسرادق، لتخفيف الزحام علر مبنى النقابة، وتوزيع بقية اللجان على البهو والدور الأول، تجنبًا لحدوث أي زحام على الأسانسير أو السُلم، في وقت يعتبر فيه مبنى النقابة سيئ التهوية، ويساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، غدًا الخميس، اجتماعه الأخير؛ لمناقشة واعتماد ميزانية النقابة عن العامين الماضيين، واعتماد التقرير الختامي للنشاط.

وكانت قد قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، برفض كافة الدعاوى المُقامة لوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

وتعقد نقابة الصحفيين، غدًا الجمعة، في العاشرة صباحًا، جمعيتها العمومية العادية، وانتخابات التجديد النصفي لـ6 من أعضاء المجلس ومقعد النقيب.

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