حارس الزرافة: نوفر لها حياة كريمة لهم (فيديو)

أعرب سيد فكري، حارس الزراف بحديقة الحيوان، عن سعادته لاستقبال الحديقة زرافة جديدة، قائلا: "كان يوم عيد".





وأشار "فكري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنهم جهزوا المكان الذي تعيش فيه الزرافة قبل وصولها، معلقا: "وفرنا لها حياة كريمة".



