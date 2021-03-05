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حارس الزرافة: نوفر لها حياة كريمة لهم (فيديو)

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:11 ص
حارس الزراف
حارس الزراف
هدى عبدالرازق
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أعرب سيد فكري، حارس الزراف بحديقة الحيوان، عن سعادته لاستقبال الحديقة زرافة جديدة، قائلا: "كان يوم عيد".

وأشار "فكري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنهم جهزوا المكان الذي تعيش فيه الزرافة قبل وصولها، معلقا: "وفرنا لها حياة كريمة".

وأضاف أنهم اطلقوا على الزرافتين الجديدتين فرحة، وشهد، متابعا: "سميتها فرحة لأنها كانت فرحة لينا".

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حديقة الحيوان بوابة الفجر الفجر الزرافة

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