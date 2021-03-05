"متحدث الكهرباء" يكشف تفاصيل توقيع اتفاقية لإنتاج "الهيدروجين الأخضر" (فيديو)

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل التوسع في الطاقة الخضراء وتوقيع اتفاقية لدراسات إنتاج "الهيدروجين الأخضر".





وقال "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتليفزيون المصري، مساء الخميس، أن الطاقة مسالة أمن قومي نظرَا لأهميتها في كافة مجالات الحياة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لزيادة مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي هذا الإطار نعمل على التوسع في "الهيدروجين الأخضر" الذي يتم الحصول عليه من خلال التحليل الكهربائي للمياه من خلال المصادر المتجددة.





وأشار إلى أن الوزارة أنشأت لجنة وزارية على أعلى مستوى لدراسة كيفية الاستفادة من "الهدروجين الأخضر" للاستخدام المحلي والتصدير أيضًا، في ظل اهتمام العالم بالحصول عليه، لافتَا إلى أن مصر أصبح لديها وفرة في الطاقة بشكل عام، مضيفًا أن مصر وقعت اتفاقية مع شركة بلجيكية للاستفادة من خبرتها في هذا المجال المتطور، وبإذن الله ستكون مصر من الدول الرائدة في هذا المجال المهم على مستوى العالمي، كما أنه يعتبر مصدر مهم للزيادة الدخل.



