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بعد طرحه في الصيدليات .. 8 معلومات عن عقار "فافيبيرافير" المضاد لكورونا (إنفوجراف)
الجمعة 05/مارس/2021 - 06:35 ص
منى صموئيل
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أعلنت السلطات المصرية، مساء الخميس، عن طرح عقار "فافيبيرافير" في الصيدليات للمرضى والمصابين باعتباره أول دواء مضاد الفيروسات ويستخدم لعلاج كورونا.
وتستعرض "الفجر"، خلال السطور القادمة أبرز المعلومات عن هذا العقار، وجاءت كالآتي:
- حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية
- تم طرحه كأول دواء مضاد للفيروسات، يستخدم في علاج "كورونا" في الصيدليات.
- أنتجته شركة "إيفا فارما" للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد من الحالات "المعزولة منزليًا".
- تم طرحه بالصيدليات من أجل توفيره بشكل أسرع للحالات التي تحتاجه، بدلًا من الذهاب للمستشفيات.
- مثيل للعقارين الروسي والياباني، اللذين أثبتا نتائج إيجابية في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة في الخارج.
- يتوافر الدواء في شكل أقراص، وليس حقن مثل علاج "رمديسيفير إيفا فارما".
- لا يوجد شروط للحصول على الدواء من الصيدليات.
- يعمل على إيقاف وتثبيط تكاثر الفيروس داخل الخلايا المصابة بتلك الفيروسات.
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