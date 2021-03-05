Advertisements

بعد طرحه في الصيدليات .. 8 معلومات عن عقار "فافيبيرافير" المضاد لكورونا (إنفوجراف)

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:35 ص
عقار فافيبيرافير
عقار فافيبيرافير
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت السلطات المصرية، مساء الخميس، عن طرح عقار "فافيبيرافير" في الصيدليات للمرضى والمصابين باعتباره أول دواء مضاد الفيروسات ويستخدم لعلاج كورونا.

وتستعرض "الفجر"، خلال السطور القادمة أبرز المعلومات عن هذا العقار، وجاءت كالآتي:
- حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية

- تم طرحه كأول دواء مضاد للفيروسات، يستخدم في علاج "كورونا" في الصيدليات.

- أنتجته شركة "إيفا فارما" للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد من الحالات "المعزولة منزليًا".

- تم طرحه بالصيدليات من أجل توفيره بشكل أسرع للحالات التي تحتاجه، بدلًا من الذهاب للمستشفيات.

- مثيل للعقارين الروسي والياباني، اللذين أثبتا نتائج إيجابية في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة في الخارج.

- يتوافر الدواء في شكل أقراص، وليس حقن مثل علاج "رمديسيفير إيفا فارما".

- لا يوجد شروط للحصول على الدواء من الصيدليات.

- يعمل على إيقاف وتثبيط تكاثر الفيروس داخل الخلايا المصابة بتلك الفيروسات.
بعد طرحه في الصيدليات .. 8 معلومات عن عقار "فافيبيرافير" المضاد لكورونا (إنفوجراف)
بعد طرحه في الصيدليات .. 8 معلومات عن عقار "فافيبيرافير" المضاد لكورونا (إنفوجراف)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبل الفرعون المصري مع ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 49 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

٣ أدوية اعتمدت لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

إعلانات لبيع "ريمديسيفير" عبر مواقع التواصل. والشركة المنتجة: ​سنتخذ الإجراءات القانونية

شاهد| 120 ثانية ترصد مراحل صناعة "فافيبيرافير".. سلاح مصر في وجه كورونا

"إيفا فارما" تضخ كميات أدوية في الأسواق لعلاج مرضى كورونا

إيفا فارما: لن نصدر أدوية كورونا للخارج في هذه الحالة.. وانطلاقتنا الفعلية كانت بفضل السيسي (حوار)

موافقة عالمية على توسيع نطاق استخدام "ريمديسيفير" في علاج كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

02:12 ص

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات