بعد طرحه في الصيدليات .. 8 معلومات عن عقار "فافيبيرافير" المضاد لكورونا (إنفوجراف)

أعلنت السلطات المصرية، مساء الخميس، عن طرح عقار "فافيبيرافير" في الصيدليات للمرضى والمصابين باعتباره أول دواء مضاد الفيروسات ويستخدم لعلاج كورونا.





وتستعرض " الفجر "، خلال السطور القادمة أبرز المعلومات عن هذا العقار، وجاءت كالآتي:

- حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية





- تم طرحه كأول دواء مضاد للفيروسات، يستخدم في علاج "كورونا" في الصيدليات.





- أنتجته شركة "إيفا فارما" للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد من الحالات "المعزولة منزليًا".





- تم طرحه بالصيدليات من أجل توفيره بشكل أسرع للحالات التي تحتاجه، بدلًا من الذهاب للمستشفيات.





- مثيل للعقارين الروسي والياباني، اللذين أثبتا نتائج إيجابية في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة في الخارج.





- يتوافر الدواء في شكل أقراص، وليس حقن مثل علاج "رمديسيفير إيفا فارما".





- لا يوجد شروط للحصول على الدواء من الصيدليات.



