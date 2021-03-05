عاجل.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبل الفرعون المصري مع ليفربول









رد رامي عباس وكيل أعمال النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، على غضب الفرعون بعد استبداله مبكرا أثناء مواجهة تشيلسي الذي فاز بها البلوز بهدف نظيف ضمن إطار منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.





رد رامي عباس على غضب موكله محمد صلاح





وسادت حالة كبيرة من الحزن على وجه محمد صلاح جناح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، بعد استبداله ودخول أليكس تشامبيرلين بدلا منه خلال مواجهة تشيلسي مساء أمس الخميس بالدوري الإنجليزي.





وكتب رامي عباس وكيل أعمال النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول عبر حسابه على تويتر عقب خروج «مو» مباشرة "نقطة" في تغريدة غير مفسرة.





الجدير بالذكر أن محمد صلاح جناح ليفربول قدم مستوى مميز قبل استبداله عند الدقيقة 62، حيث صنع فرصتين حقيقيتين للتهديف في الشوط الأول لكلا من جونز وماني ولكنهما فشلا في ترجمتهما إلى أهداف في شباك تشليسي.