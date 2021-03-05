أمير كرارة: "أنا متربي على الصياعة"

كشف الفنان أمير كرارة عن بعض الأسرار الشخصية عنه، قائلًا: "أنا شخص متربي على الصياعة، الصياعة أدب وأنا شخص صايع ملتزم".



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ببرنامج "السيرة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس: "الصياعة إنك تتعامل مع كل الناس من غير ما تضايقهم أو تأذيهم".



يذكر أن آخر أعمال كرارة مسلسل «الاختيار» إذ جسد خلاله شخصية شهيد الصاعقة أحمد منسي الذي استشهد في كمين مربع البرث بمنطقة رفح عام 2017، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه في دراما رمضان الماضي، حيث التف الجمهور حوله باعتباره أحد الأعمال الوطنية المهمة.



وشارك في بطولته كل من أحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، ومحمود حافظ، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعابد عناني، وإسلام حافظ، وإيهاب فهمي، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إياد نصار، ومحمد إمام، وآسر ياسين، وأحمد صلاح حسني وآخرين، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

