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وزير الهجرة: الدولة ستعتمد على المرأة في الخارج كقوى ناعمة (فيديو)

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:36 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
كساب أحمد
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، تفاصيل مبادرة "مصرية بـ100 راجل"، قائلة: "مصر شهدت جهد رائع من المرأة المصرية في الخارج في الكثير من المنصات، المصرية في الخارج ساهمت بقوة في أداء الاستحقاقات الدستورية، كما وقفت أمام البيت الأبيض للمطالبة بالحفاظ على حقوق مصر المائية".

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، إلى أن المصرية في الخارج أثبتت "جدعنتها"، في الدفاع عن الدولة المصرية من كل الأفكار المضادة للدولة المصرية.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الدولة ستعتمد على المرأة المصرية في الخارج كقوى ناعمة خلال المرحلة المقبلة، من خلال الترويج للدولة المصرية والدفاع عنها.

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