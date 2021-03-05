ليفربول يواصل الانهيار ويسقط أمام تشيلسي في قمة البريمير ليج

حسم نادي تشيلسي قمة ملعب أنفيلد أمام ليفربول بهدف دون رد في ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي أقيمت مساء الخميس.





وتجمد رصيد ليفربول، الذي تلقى خسارته الخامسة في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، عند 43 نقطة في المركز السابع ويواصل الابتعاد عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، فيما ارتفع رصيد تشيلسي إلى 47 نقطة في المركز الرابع.





وتقمص ماسون ماونت دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 43.





ومازال ليفربول عاجزا عن تحقيق أي فوز في ملعبه بالدوري الإنجليزي منذ بداية عام 2021، حيث أخفق في الانتصار خلال مبارياته السبع الأخيرة بالبطولة، التي شهدت خسارته في خمس مباريات وتحقيقه تعادلين فقط، وشهدت تسجيله هدفين فقط، علما بأن آخر فوز للفريق في (آنفيلد) يعود إلى 16 ديسمبر الماضي.



