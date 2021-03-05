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"تحيا مصر": 190 ألف نظارة طبية تم تسليمها للمواطنين ضمن قوافل "نور حياة" (فيديو)
الجمعة 05/مارس/2021 - 03:31 ص
كساب أحمد
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قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة "نور حياة" تسعى لمكافحة مسببات ضعف الابصار، وتعمل المبادر في 19 محافظة يومين في الاسبوع، حتى لا يتم التحميل على المستشفيات المشاركة في المبادرة.
وتابع "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن المبادرة تستقبل 500 مواطن كل يومين، ويتم تسلميهم العلاج، والشخص الذي في حاجة لتدخل جراحي يتم تحويله إلى المستشفى المعنية بشكل مجاني دون تحميله أي تكاليف مادية.
ولفت إلى ان كل 5 ثواني وفقًا لمنظمة الصحة العالمية هناك شخص بالغ يصاب باحدى مسببات ضعف الابصار، ولهذا تم إطلاق هذه المبادرة للطلاب والبالغين، مشيرًا إلى أن هناك 1.1مليون مواطن استفادوا من المبادرة بشكل مجاني، وتم اعداد 190 الف نضارة للمواطنين مجانًا.
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