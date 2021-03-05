"تحيا مصر": 190 ألف نظارة طبية تم تسليمها للمواطنين ضمن قوافل "نور حياة" (فيديو)

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة "نور حياة" تسعى لمكافحة مسببات ضعف الابصار، وتعمل المبادر في 19 محافظة يومين في الاسبوع، حتى لا يتم التحميل على المستشفيات المشاركة في المبادرة.





وتابع "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن المبادرة تستقبل 500 مواطن كل يومين، ويتم تسلميهم العلاج، والشخص الذي في حاجة لتدخل جراحي يتم تحويله إلى المستشفى المعنية بشكل مجاني دون تحميله أي تكاليف مادية.



