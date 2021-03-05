يوسف الحسيني عن اكتشاف جبل ذهب: "سبحان الله" (فيديو)

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، على العثور على جبل من الذهب في دولة الكونغو، قائلًا: "أحد الأشخاص كان ينبش في الجبل فوجد قطعة من الذهب، فانتشر الخبر بين أهالي القرية، فقامت القرية بالكامل بالذهاب إلى الجبل، فاكتشفوا أن الجبل بالكامل عبارة عن ذهب".





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الخميس: "الناس كانت بتاخد شوية تراب، وتغسله يتحول لذهب.. نسبة الذهب في الجبل دا، من 60 لـ90%".



