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يوسف الحسيني عن اكتشاف جبل ذهب: "سبحان الله" (فيديو)
الجمعة 05/مارس/2021 - 01:06 ص
كساب أحمد
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كشف الإعلامي يوسف الحسيني، على العثور على جبل من الذهب في دولة الكونغو، قائلًا: "أحد الأشخاص كان ينبش في الجبل فوجد قطعة من الذهب، فانتشر الخبر بين أهالي القرية، فقامت القرية بالكامل بالذهاب إلى الجبل، فاكتشفوا أن الجبل بالكامل عبارة عن ذهب".
وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الخميس: "الناس كانت بتاخد شوية تراب، وتغسله يتحول لذهب.. نسبة الذهب في الجبل دا، من 60 لـ90%".
وأضاف: "أنا لما شفت الفيديو عنيا أصفرت، أزاي الواحد ما لحقش يقطع تذكرة للكونغو، ويشارك في الموضوع دا، حاجة رهيبة بدون أي مبالغة، سبحان الله العظيم القرية دي فجأة كل أهلها بقوا أغنياء، ربنا عايز كده".
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