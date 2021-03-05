أبرزهم كمال عامر.. 5 نواب رحلو عن مجلس النواب 2021.. تعرف عليهم (إنفوجراف)

شهدت الأشهر القليلة الماضية وفاة عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين رحلوا عن عالمنا، فمنهم من أصيب بفيروس كورونا، ومنهم من صارع المرض قبل وفاته، ولكن تظل ذكراهم داخل قلوب الجميع.





وتبرز "الفجر" أسماء هؤلاء الراحلين والذي كان أخرهم الفريق كمال عامر، الذي توفي أمس الخميس متأثرا بفيروس كورونا، وجاءت الأسماء كالتالي:





(كمال عامر)

- توفى بعد إصابته بفيروس كورونا بأيام قليلة من وقت تلقيه العلاج.





- تم تصعيد هبة الله محمد العوضي والشهيرة بـ "هبة العوضي" لعضوية المجلس، حيث أنها المرشح الاحتياطي للواء الراحل كمال عامر في القائمة.





(سعد الجمال)

- توفي عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد صراعه مع المرض.





- كان مرشحا عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد.

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- ‏تم تصعيد ابنته أسماء الجمال خلفًا له من قائمة الاحتياطي.





(جمال حجاج)

- أصيب بفيروس كورونا وتوفي على إثره بعد أيام قليلة من فوزه في الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر.





(فوزي فتي)

- توفي بعد صراعه مع المرض.





- كان مرشحا عن القائمة الوطنية "من أجل مصر.





- تم تصعيد المرشح الاحتياطي له وهي ابنته آية فوزي فتي.





(حسن عيد)

- توفي بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة بالمقعد الفردي بانتخابات مجلس النواب.



