نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة موسيماني أمام فيتا كلوب

يرى نجم النادي الأهلي السابق أن بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر أنه سيقوم بإجراء تعديل على تشكيلته أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا.





وقال محمود ابو الدهب أنه يتوقع مشاركة النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق في مركز رأس الحربة الصريح خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .





وأضاف ابو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أجاي يستطيع تسجيل الأهداف من أقل الفرص الممكنة ، كما أتوقع مشاركة والتر بواليا في مركز الجناح الأيسر .



