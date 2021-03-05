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بلباو يعبر ليفانتي ويواجه برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:03 ص
اتلتيك بلباو
اتلتيك بلباو
وكالات
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صعد نادي أتلتيك بلباو إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد عبور غريمه ليفانتي بهدفين لهدف بعد التمديد في إياب نصف النهائي.

وتعادل الفريقان ذهاباً بهدفٍ لمثله، كما انتهى الزمن الأصلي من لقاء العودة بنفس النتيجة ليتم اللجوء لشوطين إضافيين.

جاء هدفا بلباو عن طريق راوول غارسيا (30 من ركلة جزاء)، وأليكس بيرنيغير (112)، بعدما تقدم صاحب الضيافة بهدف روجر مارتي في الدقيقة 17.

وبهذا الانتصار، تأهل أتلتيك بلباو لنهائي البطولة حيث سيلاقي برشلونة الذي تجاوز بدوره عقبة إشبيلية.

ويقام اللقاء النهائي في الـ 17 من الشهر القادم.

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ليفانتي اتلتيك بلباو

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