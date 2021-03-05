"الفجر الرياضي " يستعرض أكبر حصاد لمجموعة القاهرة بالقسم الثاني



120 مباراة و201 هدف .. وصراع ساخن بين الهدّافين .. ومنافسة نارية للصعود للممتاز



أختتمت مباريات الدور الأول للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني حيث أقيم 120 مباراة في 15 جولة .



شهدت مباريات الجولة الأولى إحراز 15 هدف، والجولة الثانية 16 هدف، والثالثة 15 هدف، والرابعة 11 هدف، والخامسة 11 هدف والسادسة 18 هدف، والسابعة 7 أهداف (أقل جولة تهديفاً) والثامنة 13 هدف، والتاسعة 14 هدف.



كما تم إحراز 11 هدف في الجولة العاشرة، و10 أهداف في الجولة الحادية عشر، و13 هدف بالجولة الثانية عشر، و11 هدف بالجولة الثالثة عشر، و19 هدف بالجولة الرابعة عشر (أكثر الجولات تهديفاً) و17 هدف بالجولة الخامسة عشر والأخيرة بالدور الأول ليصبح إجمالي عدد الاهداف 201 هدف في 120 مباراة .



منافسة نارية من أجل الصعود



يتنافس 3 أندية عل خطف بطاقة الصعود للدوري الممتاز حيث تستمر المنافسة بين الداخلية والترسانة بورتو.



يحتل الداخلية المركز الأول برصيد 28 نقطة جمعهم من 7 إنتصارات و7 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة، وسجل الفريق 17 هدف وعليه 11 هدف .



يحتل الترسانة المركز الثاني برصيد 26 نقطة حيث حقق 7 إنتصارات و5 تعادلات وتلقى 3 هزائم، وأحرز الفريق 18 هدف وإستقبل 11 هدف .



يحتل بورتو المركز الثالث برصيد 26 نقطة حيث حقق الفوز في 7 مباريات و5 تعادلات وتلقى 3 هزائم وسجل الفريق 14 هدف وعليه 12 هدف.



حصاد الدور الأول للمجموعة الثانية



- عدد الجولات = 15 جولة

- عدد المباريات = 120 مباراة

- عدد الاهداف = 201

- عدد مرّات الفوز = 73

- الفوز داخل الملعب =

- الفوز خارج الملعب =

- عدد التعادلات = 47

- عدد التعادلات السلبية = 25

- عدد التعادلات الإيجابية = 22

- عدد المباريات التي انتهت 1-1 = 17 مباراة

- عدد المباريات التي انتهت 2-2 = 5 مباريات

- أكبر فوز في الدور الأول = النصر على جمهورية شبين 4-1 وطنطا على النصر 4-1.

- أكثر فريق حقق الفوز خارج ملعبه = الترسانة حقق 5 إنتصارات .

- فريق لم يخسر على ملعبه = الداخلية

- فريق لم يفوز على ملعبه = طنطا والزرقا

- الأكثر فوزا على ملعبه = الداخلية وكوكاكولا وبورتو بـ 4 إنتصارات .

- المريخ أكثر فريق حقق تعادلات = 10 تعادلات منهم 5 تعادلات على ملعبه.

- أقوى هجوم من نصيب النصر سجل 20 هدف .

- أضعف دفاع فريق النصر عليه 22 هدف .

- أضعف هجوم فريق الزرقا أحرز 6 أهداف .

- أقوى دفاع لفريق منتخب السويس عليه 7 أهداف يليه المريخ بـ 8 أهداف .

- لم ينجح أي لاعب في إحراز 3 أهداف "هاتريك" بالدور الأول

.- 34 هدف تم إحرازهم في الدور الأول من ركلات جزاء.



هدّافي المجموعة الثانية في الدور الأول



1- إيهاب فؤاد الترسانة 6 أهداف

2- عمرو عزت السكة الحديد 5 أهداف (منهم هدفين مع الإعلاميين)

2- أحمد العش الترسانة 4 أهداف

3- سيد شعبان ج شبين 4 أهداف

4- أكرم عبد ربة ج شبين 4 أهداف

5- أحمد حسين النصر 4 أهداف

6- علي حسين الداخلية 3 أهداف

7- اسماعيل بامبا الداخلية 3 أهداف

8- اسلام مسعود بورتو 3 أهداف

9- كريم حلاوة كوكاكولا 3 أهداف

10- عبودة ممدوح القناة 3 أهداف

11- كريم لالا بتروجت 3 أهداف

12- اسلام هشام بتروجت 3 أهداف

13- محمود فيلكس بتروجت 3 أهداف

14- محمود أجوجو المريخ 3 أهداف

15- أحمد الجندي منتخب السويس 3 أهداف

16- أحمد عصام شيكو سرس الليان 3 أهداف

17- محمد رمضان حله سرس سابقا 3 أهداف

18- محمد شاهين زد 3 أهداف

19- أحمد كالوشة النصر 3 أهداف

20- أحمد الصعيدي النصر 3 أهداف

21- أيمن غباشي النجوم 3 أهداف

12- رضا الويشي كوكاكولا 3 أهداف (منهم هدف مع زد)



- لاعبين أحرزوا هدفين في الدور الأول



1- سمير فكري الداخلية

2- أحمد العندليب الداخلية

3- رمضان ربيع الداخلية

4- نانا كوامي الترسانة

5- أحمد مصطفى لالا الترسانة

6- حسين البدري بورتو

7- محمود البحيري حرشة بورتو

8- يوسف بيبو الترسانة

9- محمد علاء لالا كوكاكولا

11- جابر سالم كوكاكولا

12- حسام عبد الواحد كوكاكولا

13- أحمد هاشم المريخ

14- أندرسون المريخ

15- عبد الله ناصر المريخ

16- محمد خيري سرس الليان

17- نانا انطوني زد

18- حسام جلال النصر

19- أحمد مجدي كهربا النصر

20- ميدو العطار النصر

21- محمد همام النجوم

22- محمد حسن ميدو النجوم

23- أحمد أيمن النجوم

24- اسلام سولاري السكة الحديد

25- اسلام فتحي السكة الحديد

26- كريم أسامة طنطا

27- وليد بدران الزرقا

28- اسلام الفار (منهم هدف مع زد)



7 أندية التي حافظت على المدربين



1- الداخلية بقيادة هشام زكريا

2- الترسانة بقيادة علاء نوح

3- بورتو بقيادة أشرف توفيق

4- زد بقيادة أسامة نبية

5-سرس الليان بقيادة أسامة حجاج

6- النصر بقيادة سيد عيد

7- المريخ بقيادة أحمد عبد العزيز