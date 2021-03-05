مورينيو يعلق على مصير جاريث بيل

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي عن مستقبل أحد نجوم الفريق المعارين ومدى إمكانية استمراره في صفوف الفريق في الموسم المقبل.





وأشارت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إلى أن الويلزي جاريث بيل يلعب في توتنهام في الموسم الحالي على سبيل الإعارة من صفوف ريال مدريد الإسباني وبدأ في استعادة بريقه في الأسابيع الأخيرة بعدما عانى في الشهور الأولى من الموسم الحالي.





وعن إمكانية استمرار بيل مع توتنهام, قال مورينيو في تصريحات أبرزتها الشبكة البريطانية": يجب أن تسألوا ريال مدريد وزين الدين زيدان عن ذلك، هو ليس لاعبًا في توتنهام والملكي هو من يملك كل شيء بين يديه، هم يملكون لاعبا يتبقى له عام آخر في عقده ويملكون القوة بين يديهم".





وأضاف": بدوري أملك لاعبًا معارًا وأحاول إخراج أفضل ما لديه من أجل توتنهام، كما نحاول الاعتناء باللاعب من أجل مصلحتنا واحترامًا للنادي المعار منه، وإذا أردتم معرفة أي شيء عن مستقبل جاريث، فيجب عليكم سؤال زيدان".





وعن الإصابات التي عانى منها بيل في بداية الموسم, علق مورينيو قائلا: "يكون الأمر شخصيا عندما يعاني اللاعب من الإصابات، فدائمًا ما تكون لديه مخاوف لا تتعلق بالأمور بالدنية فقط بل بالعاطفية أيضًا، فالأمر يحتاج إلى بعض الوقت للتغلب على تلك المخاوف".





واختتم مورينيو تصريحاته قائلا: "وضعنا كل شيء من حوله لمساعدته من الجهاز الفني والطبي وعلوم الرياضة، كما لعب أصدقائه في غرف خلع الملابس دورًا في إسعاده، هو سعيد بشكل عام، ولكنه يفتقد لسعادة اللعب في أعلى المستويات".



