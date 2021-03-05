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سعد لمجرد مجددا أمام محكمة الجنايات بتهمة الاغتصاب

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
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نقلت "فرانس 24" عن وكالة الأنباء الفرنسية اخر مستجدات محاكمة الفنان الفنان المغربي سعد لمجرد.

وأشارت إلى أن محكمة استئناف باريس وفقا لطلبات مكتب المدعي العام، إلى محكمة الجنايات مجددًا بتهمة اغتصاب فتاة في العام 2016.

على نحو اخر تخطت أحدث أغنيات لمجرد" الغادي وحدو" حاجز الـ5 ملايين مشاهدة على يوتيوب بعد يومين من إطلاقها.

وأعلن لمجرد عن إطلاق آخر أعماله الغنائية على قناته الخاصة في موقع "يوتيوب".

ومن خلال تدوينة نشرها على حسابه في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" قبل يومين، أشار إلى إطلاق أغنيته الجديدة تحمل عنوان "الغادي وحدو" (أي الذاهب لوحده)، وأرفق تدوينته بصورة من عمله الجديد.

 

يذكر أن آخر عمل لسعد لمجرد، كان عبارة عن أغنية "دويو" جمعته بمواطنه زهير بهاوي، وكان عنوانها "الوجه الثاني" وحققت 82 مليون مشاهدة.

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الكلمات المفتاحية

فن سعد لمجرد جنايات

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