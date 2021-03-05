كورونا في 24 ساعة| طرح علاج كورونا في الصيدليات وإصابة الفنان توفيق عبدالحميد

شهدت الـ24 ساعة الماضية أحداثا جديدة وقرارات هامة من الحكومة تتعلق بفيروس كورونا.





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر:





"الصحة" تعلن وفاة 49 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 455 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 142610 حالة.





وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 587 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.





وفاة اللواء كمال عامر رئيس «دفاع النواب» إثر إصابته بكورونا

توفي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الخميس، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19، عن عمر يناهز 78 عامًا.





لأول مرة.. الموافقة على طرح دواء يُستخدم لعلاج كورونا في الصيدليات

زفَّ الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشرى خير للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» من الحالات «المعزولة منزليًا»، لافتًا إلى أنه تم طرح أول دواء مُضاد للفيروسات يُستخدم في علاج «كورونا» في الصيدليات.





وقال «حاتم»، في تصريحات صحفية له اليوم، إن هذا الدواء هو «أڤيبيراڤير»، الذي يضم المادة الفعالة «فافيبيرافير»، لافتًا إلى أن طرح الدواء بالصيدليات من شأنه أن يوفره بشكل أسرع للحالات التي تحتاجه، بدلًا من الذهاب للمستشفيات، والانتظار حتى يمكنهم الحصول عليه، مثمنًا موافقة الجهات المسئولة بالدولة على هذا التوجه.





رئيس الوزراء: الدولة تتحرك بطريقة علمية لتأمين أكبر كمية من اللقاحات المعتمدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تتحرك في هذا الاتجاه بأسلوب علميّ، بدءا من اختبار هذه اللقاحات من خلال الهيئة الرسمية المعنية وهي هيئة الدواء المصرية، وعقب اعتمادها يتم التعاقد مع الشركات المنتجة لها، ثم يليها مرحلة توزيع اللقاحات وفق الأولويات المطلوبة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان، قامت بإطلاق موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على هذه اللقاحات، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على زيادة أعداد المواطنين الذين سيحصلون على اللقاحات المختلفة خلال الفترة المقبلة.





الصحة تبدأ تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

بدأت وزارة الصحة والسكان، الخميس، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، ممن سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى لحجز اللقاح، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مركز صحة القطامية.





إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا