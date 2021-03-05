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آرسنال يحدد بديلين لبيليرين

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:00 ص
هيكتور بيليرين
هيكتور بيليرين
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي يخشى رحيل أحد نجوم الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وألمحت صحيفة ذا صن البريطانية أنه يوجد إهتمام من كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني بالتعاقد مع الإسباني هيكتور بيليرين نجم آرسنال.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن آرسنال حدد لاعبين في قائمته من أجل تعويض رحيل بيليرين في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن آرسنال يفكر في التعاقد مع طارق لامبتي نجم برايتون الإنجليزي والبالغ من العمر 20 عاماً أو ماكس آرونز نجم نورويتش الإنجليزي والبالغ من العمر 21 عاماً.

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