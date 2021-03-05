Advertisements

أولى لقطات حفل زفاف دينا شقيقة الفنان أحمد داش

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
Advertisements

احتفلت دينا شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، بحفل زفافها وسط أسرتها وأصدقائها.

وأظهر الفيديو المتداول لحفل زفاف دينا داش، ارتداءها ارتدت فستاتا أبيض مطرز إلى جانب طرحة زفاف طويل.

وتصدر قبل فترة قصيرة اسم دينا داش، قائمة الأكثر تداولًا وتعليقًا عبر موقع التغريدات الشهير "تويتر"، وذلك بعد عقد قرانها في جو عائلي.

وتعتبر دينا داش، الشقيقة الكبرى للفنان الشاب أحمد داش، وهي من مواليد عام 1996 وتبلغ من العمر 25 عامًا.

وتقدم لمتابعيها ومشتركي قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"  نصائح حول كيفية استخدام المكياج وأحدث صيحات الموضة.

أولى لقطات حفل زفاف دينا شقيقة الفنان أحمد داش
أولى لقطات حفل زفاف دينا شقيقة الفنان أحمد داش
أولى لقطات حفل زفاف دينا شقيقة الفنان أحمد داش
أولى لقطات حفل زفاف دينا شقيقة الفنان أحمد داش

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دينا داش داش حفل زفاف

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ 39 دقيقة

نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة موسيماني أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 49 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 47 دقيقة

يوسف الحسيني عن اكتشاف جبل ذهب: "سبحان الله" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبل الفرعون المصري مع ليفربول

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

سجين يعقد قرانه على إحدى النزلاء.. أغرب حفلات الزفاف بمصر

جو جوناس يحرص على ظهور "كلبه" ببدلة في حفل زفافه

هكذا هنأ أحمد كرارة شقيقته بعقد قرانها

هنادي مهنا تهدي زوجها أحمد خالد صالح "أول كلام" (فيديو)

"أول كلام" لهنادي مهنا تتخطى المليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

شاهد.. دينا داش وزوجها يرقصان بعد عقد قرانهما

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

02:12 ص

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 49 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

01:07 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات