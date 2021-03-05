أولى لقطات حفل زفاف دينا شقيقة الفنان أحمد داش





احتفلت دينا شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، بحفل زفافها وسط أسرتها وأصدقائها.





وأظهر الفيديو المتداول لحفل زفاف دينا داش، ارتداءها ارتدت فستاتا أبيض مطرز إلى جانب طرحة زفاف طويل.





وتصدر قبل فترة قصيرة اسم دينا داش، قائمة الأكثر تداولًا وتعليقًا عبر موقع التغريدات الشهير "تويتر"، وذلك بعد عقد قرانها في جو عائلي.





وتعتبر دينا داش، الشقيقة الكبرى للفنان الشاب أحمد داش، وهي من مواليد عام 1996 وتبلغ من العمر 25 عامًا.





وتقدم لمتابعيها ومشتركي قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" نصائح حول كيفية استخدام المكياج وأحدث صيحات الموضة.



