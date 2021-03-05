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عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:12 ص
أحمد رجائي عطية
أحمد رجائي عطية
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توفى قبل قليل، اللواء أحمد رجائي عطية، مؤسس المجموعة القتالية "777"، وأحد أبطال حرب أكتوبر، وواحدا من الذين إنشاء مدرسة الصاعقة.

هذا، وولد "عطية" في عام 1938، وحصل الفقيد على وسام النجمة العسكرية، وأنواط الجمهورية، والواجب، والتدريب، والشجاعة مرتين، والقدوة الحسنة، وأنشأ مركز تدريب الصاعقة في الجزائر.

واشترك عطية في حرب الاستنزاف، ونفذ عشرات العمليات خلف خطوط العدو، بالإضافة لمشاركته في حرب أكتوبر المجيدة.

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