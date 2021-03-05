Advertisements

جواهر تغازل الإعلامي رامي رضوان.. وتغني "اخواتي" على الهواء (فيديو)

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:23 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

مازحت المطربة جواهر الإعلامي رامي رضوان على الهواء، قائلة:" رامي أهو أبيضيكا أهو "، ليرد ضاحكا:" نكتفي بهذا القدر"، كما غنت مقطع من الأغنية الشعبية "أخواتي".

وأشارت خلال برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، إلى أن كل أغنية لها حركات راقصة خاصة بها".

واستعرضت جواهر الحركات الراقصة التي قامت بتأديتها في كليبات الاغاني التي قامت بتسجيلها.

يذكر أن جواهر مغنية سودانية بدأت مشوارها الفني بسن صغيرة وهي بالابتدائية من خلال المشاركة في الاحتفالات المدرسية انتقلت عام 1995 لمصر وهناك واصلت مشوارها بشكل أقوى وقدمت العديد من الأغاني أشهرها "على الكورنيش".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساء دي ام سي رامي رضوان جواهر

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ 40 دقيقة

يوسف الحسيني عن اكتشاف جبل ذهب: "سبحان الله" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبل الفرعون المصري مع ليفربول

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة موسيماني أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 49 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

الرئيس الفنزويلي وزوجته يرقصان على كلمات "مادورو لن يرحل"

تظاهر مئات الفنزويليين في واشنطن لدعم "مادورو" (صور / فيديو)

انبعاث النيران من فوهة بركان بوبوكاتبتبيل بالمكسيك (فيديو / صور)

عمرو دياب يتألق في حفله الغنائي بالسعودية (فيديو وصور)

طرد فنان شهير من الطائرة! (فيديو)

رامي رضوان يغني على الهواء (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

02:12 ص

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 49 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

01:07 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات