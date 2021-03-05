جواهر تغازل الإعلامي رامي رضوان.. وتغني "اخواتي" على الهواء (فيديو)













يذكر أن جواهر مغنية سودانية بدأت مشوارها الفني بسن صغيرة وهي بالابتدائية من خلال المشاركة في الاحتفالات المدرسية انتقلت عام 1995 لمصر وهناك واصلت مشوارها بشكل أقوى وقدمت العديد من الأغاني أشهرها "على الكورنيش".





الفنانة جواهر تغازل رامي رضوان على الهواء 🤣#مساء_dmc pic.twitter.com/MDXMFFkvG4 — dmctv (@dmctv) March 4, 2021 واستعرضت جواهر الحركات الراقصة التي قامت بتأديتها في كليبات الاغاني التي قامت بتسجيلها.يذكر أن جواهر مغنية سودانية بدأت مشوارها الفني بسن صغيرة وهي بالابتدائية من خلال المشاركة في الاحتفالات المدرسية انتقلت عام 1995 لمصر وهناك واصلت مشوارها بشكل أقوى وقدمت العديد من الأغاني أشهرها "على الكورنيش".

مازحت المطربة جواهر الإعلامي رامي رضوان على الهواء، قائلة:" رامي أهو أبيضيكا أهو "، ليرد ضاحكا:" نكتفي بهذا القدر"، كما غنت مقطع من الأغنية الشعبية "أخواتي".وأشارت خلال برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، إلى أن كل أغنية لها حركات راقصة خاصة بها".