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مصرع 7 أشخاص في سقوط سيارة بنهر النيل بأسيوط

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام السعيدي
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سقطت مساء الخميس، سيارة في نهر النيل، في قرية مجريس مركز صدفا محافظة أسيوط، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص.

وجاءت أسماء الضحايا الذين سقطوا في الحادث كالآتي: (حنفي محمود عبد الحافظ السرس، سيد عبدالرحيم خليفة، محمود عرفة محمد آل عجوز، محمد مختار كمال آل عجوز، مصطفى كمال عبد الحافظ آل عجوز، مصطفى أشرف أحمد آل عجوز، وشحاتة سيد محمد السلوات).

هذا، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإنقاذ، والإسعاف لمحاولة إنقاذ الضحايا.

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط سيارة بنهر النيل بقرية مجريس.

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