قبل انعقاد العمومية بساعات.. "الصحفيين" تنتهي من توزيع لجان الانتخابات (صور)

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، أمس الخميس، من توزيع لجان التصويت والاقتراع ببهو النقابة، وذلك قبل ساعات من انعقاد جمعيتها العمومية العادية وانتخابات التجديد النصفي، في العاشرة من صباح اليوم الجمعة.





وعلمت "الفجـر" من مصادرها، موافقة هيئة قضايا الدولة، على الإشراف القضائي لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والمقرر عقدها اليوم الجمعة 5 مارس، وذلك بعد رفض مجلس الدولة الإشراف، تخوفًا من انتشار فيروس كورونا.





وكان قد أرسل مجلس الدولة خطابًا إلى نقابة الصحفيين، يرفض فيه الإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وذلك تخوفًا من انعقادها في ظل انتشار فيروس كورونا.





إلى ذلك، قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، برفض كافة الدعاوى المُقامة لوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وتأجيلها لحين الانتهاء من جائحة كورونا.



