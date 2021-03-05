قائد المنتخب السابق: ساسي سيرحل عن الزمالك نهاية الموسم

تحدث أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، إن التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، من الوارد الرحيل عن صفوف نادي الزمالك بنهاية الموسم حال تلقيه عرض مالي كبير.





وأكد أحمد حسن في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "فرجاني ساسي تلقى عروض مالية مغرية ومش عاوز الجماهير تتعشم كتير مع احترامي لهم جميعًا وخاصة السيدة التي عرضت بيع قطعة ذهبية تمتلكها لتجديد ساسي".





وتابع: "فرجاني ساسي من الوارد جدًا انتقاله إلى بيراميدز بعدما تم عرضه على مدرب النادي السماوي خاصة أن المدير الفني أروابارينا وافق على اللاعب".





ويذكر أن فريق بيراميدز حقق الفوز فريق المصري ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين لهدف.



