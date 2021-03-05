في ذكرى ميلادها.. 5 معلومات عن الراقصة الاستعراضية سامية جمال





تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الراقصة سامية جمال، التي تلقب بفراشة الرقص، وفيما يلي 5 معلومات عن سامية جمال..





1_ ولدت سامية جمال 5 مارس 1924 اسمها الحقيقي (زينب خليل إبراهيم محفوظ) ولدت في إحدى القرى التابعة لمحافظة بني سويف .





2- ظهرت في أواخر الأربعينات من القرن العشرين وعرفت باسم سامية جمال. حيث بدأت حياتها الفنية مع فرقة بديعة مصابني حيث كانت تشارك في التابلوهات الراقصة الجماعية.





3- عملت ساميه جمال من خلال ممارستها للرقص الشرقي لسنوات طويلة على تطوير أسلوب خاص بها، حيث تميّز رقصها بالمزج بين الرقص الشرقي والرقصات الغربية.





4- ركّزت سامية جمال في رقصها، على تقديم حالة من الانبهار للمتفرج من خلال الملابس والموسيقى والإضاءة والتابلوهات الراقصة.