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في ذكرى ميلادها.. 5 معلومات عن الراقصة الاستعراضية سامية جمال

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:46 ص
بوابة الفجر
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تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الراقصة سامية جمال، التي تلقب بفراشة الرقص، وفيما يلي 5 معلومات عن سامية جمال..

1_ ولدت سامية جمال 5 مارس 1924 اسمها الحقيقي (زينب خليل إبراهيم محفوظ)  ولدت في إحدى القرى التابعة لمحافظة بني سويف .

2-  ظهرت في أواخر الأربعينات من القرن العشرين وعرفت باسم سامية جمال. حيث بدأت حياتها الفنية مع فرقة بديعة مصابني حيث كانت تشارك في التابلوهات الراقصة الجماعية.

3- عملت ساميه جمال من خلال ممارستها للرقص الشرقي لسنوات طويلة على تطوير أسلوب خاص بها، حيث تميّز رقصها بالمزج بين الرقص الشرقي والرقصات الغربية.

4- ركّزت سامية جمال في رقصها، على تقديم حالة من الانبهار للمتفرج من خلال الملابس والموسيقى والإضاءة والتابلوهات الراقصة.
     
5- وفي عام 1943 بدأت بالعمل في مجال السينما حيث شكّلت ثنائياً ناجحاً مع الفنّان فريد الأطرش في عدة أفلام وقدّمت على أغنياته أحلى رقصاتها وأشهرها من خلال سته أفلام شهيرة.

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