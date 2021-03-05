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بيرلو يتعرض لضربة قوية في يوفنتوس

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:30 ص
يوفنتوس وانتر
يوفنتوس وانتر
وكالات
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تلقى المدير الفني ليوفنتوس أندريا بيرلو صدمة جديدة بعد إعلان السيدة العجوز عن إصابة لاعب الوسط رودريغو بنتانكور بفيروس كورونا وعزله ذاتيا.

وسيغيب لاعب منتخب أوروغواي، الذي كان يلعب بانتظام مع فريق المدرب أندريا بيرلو هذا الموسم، عن مواجهة لاتسيو مطلع الأسبوع ومن غير المرجح أيضا أن يلحق بمباراة بورتو في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال في وقت لاحق.

وقال يوفنتوس في بيان "أصيب رودريغو بنتانكور بكوفيد-19 ويخضع للعزل الذاتي ولا يعاني من أي أعراض. النادي على اتصال مع السلطات الصحية المختصة".

وأصيب خوان كوادرادو وأليكس ساندرو ثنائي يوفنتوس بفيروس كورونا في يناير كما أصيب كريستيانو رونالدو بالعدوى في أكتوبر.

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رياضة بينتاكو ر بيرلو

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