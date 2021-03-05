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تعويضات عاجلة من محافظة أسيوط لأسر ضحايا السيارة الغارقة في النيل

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:42 ص
محافظة أسيوط
محافظة أسيوط
حسام السعيدي
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أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توجيهاته بسرعة صرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفين في حادث سقوط سيارة نقل ركاب بنهر النيل أمام قرية مجريس بصدفا، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الازمات والكوارث بديوان عام المحافظة يفيد ورود بلاغ من رئيس مركز ومدينة صدفا بسقوط سيارة نقل ركاب 7 راكب بنهر النيل امام معدية قرية مجريس بمركز صدفا مما أدى الى غرق جميع ركابها.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية والاسعاف الى مكان الحادث،كما انتقل اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط، منذ قليل، الى مكان الحادث وتابع جهود قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لانتشال جثث المتوفيين ورفع السيارة من المياه رافقه حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا.

وأسفر الحادث عن وفاة جميع ركاب السيارة وهم 7 متوفين، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف الى مشرحة مستشفى الايمان العام وصدفا المركزى وهم حنفى محمود عبدالحافظ 64سنة وسيد عبد الرحيم خليفة 43سنة وتم نقلهم الى مشرحة مستشفى صدفا المركزى ومحمود عرفة محمد 20سنة ومحمد مختار كمال 31سنة ومصطفى كمال عبدالحافظ 48سنة ومصطفى أشرف أحمد 20سنة وشحاتة سيد محمد 45 سنة وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الايمان العام تحت تصرف النيابة والجميع من قرية الدوير صدفا وجارى العمل لانتشال السيارة والإفادة عند الانتهاء وتم تحرير المحضر اللازم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما كلف محافظ أسيوط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة صدفا بسرعة صرف المساعدات العاجلة لأسر المتوفيين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم لتجاوز تلك الأزمة فضلا عن تقديم واجب العزاء في الضحايا.

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