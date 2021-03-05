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عبد الباسط حمودة: "لم أصرح بحبي الشديد لعمرو دياب ورغبتي في الغناء معه" (فيديو)

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
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أكد المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، أنه لا صحة إطلاقًا لتصريحه بحبه الشديد للنجم عمرو دياب ورغبته في الغناء معه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،  أنه يستعد لتقديم أغنية جديدة مع المطرب الإماراتي حسين الجسمي.

وعبر عن اعتزازه الشديد بالدويتو الذي قدمه مع النجمة دنيا سمير غانم، مؤكدًا أنه حقق نجاحًا كبيرًا.

وتابع حمودة قائلًا: "مبقاش ليا نفس أعمال أغاني مع حد تاني، والنهاردة  مبقاش فيه فن خلاص،

عبد الباسط حمودة: "لم أصرح بحبي الشديد لعمرو دياب ورغبتي في الغناء معه" (فيديو)
عبد الباسط حمودة: "لم أصرح بحبي الشديد لعمرو دياب ورغبتي في الغناء معه" (فيديو)

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