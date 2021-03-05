أزمة في يوفنتوس بطلها كريستيانو ودي ليخت

أفادت تقارير صحفية إيطالية ان هناك بوادر أزمة في نادي يوفنتوس، سببها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشأن استمرار المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت مع الفريق.





ووفقًا لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن كريستيانو رونالدو يشعر بالراحة في يوفنتوس، ويرغب في تمديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2022.





وأوضح الموقع: ان رونالدو وافق على تمديد عقده مع السيدة العجوز لمدة موسم إضافي، حتي صيف عام 2023، ولكن يري مسؤولي النادي أن التفكير في هذا الأمر مبكرًا وسابق لأوانه.





وأشار: في حالة موافقة اليوفي إستمرار البرتغالي بين صفوفه، سيتعين عليه توفير بعض الرواتب الكبيرة في الفريق، من خلال التفريط في لاعب مهم آخر الموسم الحالي.





وكشف الموقع: ان المدافع دي ليخت الأقرب إلى الرحيل عن صفوف يوفنتوس، حيث يتمتع بقدرات عالية، وسيكون بيعه بمبلغ مالي كبير، يساعد النادي.





وكان اللاعب الشاب مطمع للعديد من الأندية الأوروبية مثل برشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، عندما كان في أياكس، ولكن رونالدو اقنعه بالانتقال الى اليوفي في الموسم الماضي.



