طلب فرجاني الوحيد لتجديد عقده مع الزمالك

كشف المحترف التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن طلباته المالية من أجل تجديد عقده مع الفارس الابيض.





وصرح مصدر مسؤول لـ "الفجر الرياضي ": فرجاني ساسي طلب الحصول على 2 مليون دولار، خالصة من الضرائب من أجل تجديد عقده مع الزمالك.





وأكد المصدر: أن النادي يعمل مع ساسي على تقليص المبلغ، إلي مليون و600 ألف دولار فى الموسم، لتجديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.





وستكون هناك جلسة بين مسؤولي النادي مع وكيل ساسي واللاعب، في تونس خلال الساعات القادمة لحسم الأمور، حيث يتواجد الفريق لملاقاة الترجي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



