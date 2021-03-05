"أنا البطل" لمحمد رمضان تتصدر قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب





طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أغانيه بعنوان "أنا البطل " عبر قناته الرسمية على موقع نشر الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وتصدرت الأغنية قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب، بعد 24 ساعة فقط من طرحها.





من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الرمضاني "موسى" بعد فترة توقف بسبب تصويره أغنيه في دبي.







