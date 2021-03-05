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"أنا البطل" لمحمد رمضان تتصدر قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:33 ص
بوابة الفجر
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طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أغانيه بعنوان "أنا البطل " عبر قناته الرسمية على موقع نشر الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتصدرت الأغنية قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب، بعد 24 ساعة فقط من طرحها.

 
من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الرمضاني "موسى" بعد فترة توقف بسبب تصويره أغنيه في دبي.


يشارك في بطوله مسلسل "موسى "، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

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