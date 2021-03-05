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محمد ثروت: فوجئت بنجاح "يا مستعجل فراقي"

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:36 ص
بوابة الفجر
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قال النجم محمد ثروت، إنه فوجئ بنجاح أغنية "يا مستعجل فراقى"، ولكنها كانت إرادة الله، وأحب أن أحيي محمد رحيم لأنه صادق فى مشاعره جدا وأصر على عمل توزيع الأغنية بنفسه وقام ابنى أحمد ثروت بإخراجها.


وأضاف خلال برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC،  سبب احتفاء الجمهور به وكأنه يغنى لأول مرة قال، إنه القدر.


 وأضاف مازحا المفروض أقول "أنا سهير معبودة الجماهير"، وبعد طرح الأغنية كل الوسط الفنى والمطربين كلمونى وقدموا التهنئة وأطلق الجمهور على الأغنية " أغنية عيد الحب للسناجل ".

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مستعجل فراقي ثروة اغنية

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