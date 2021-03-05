موسيماني يحدد بديل كهربا في الأهلي

حدد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، بديل الجناح الأيسر محمود عبدالمنعم كهربا، الذي سيخضع لعقوبة الإيقاف عن المباريات لمدة شهرًا.





وكان النادي الأهلي قرر أول أمس الأربعاء إيقاف كهربا، لمدة شهر كامل، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بسبب عدم الالتزام.





واستقر موسيماني على الدفع بالمحترف النيجيري جونيور أجايى، فى التشكيل الأساسى خلال الفترة المقبلة، في مركز الجناح الأيسر، خاصة ب تألقه في المباريات الأخيرة، بعد عودته من الإصابة.





ويستعد المارد الأحمر لمواجهة فيتا كلوب غد السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي.



