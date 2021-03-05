Advertisements

موسيماني يحدد بديل كهربا في الأهلي

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:32 ص
الاهلي
الاهلي
محمد سامي
Advertisements
حدد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، بديل الجناح الأيسر محمود عبدالمنعم كهربا، الذي سيخضع لعقوبة الإيقاف عن المباريات لمدة شهرًا.

وكان النادي الأهلي قرر أول أمس الأربعاء إيقاف كهربا، لمدة شهر كامل، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بسبب عدم الالتزام.

واستقر موسيماني على الدفع بالمحترف النيجيري جونيور أجايى، فى التشكيل الأساسى خلال الفترة المقبلة، في مركز الجناح الأيسر، خاصة ب تألقه في المباريات الأخيرة، بعد عودته من الإصابة.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة فيتا كلوب غد السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كهربا رياضة بديل كهربا اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

يوسف الحسيني عن اكتشاف جبل ذهب: "سبحان الله" (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 49 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبل الفرعون المصري مع ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

02:12 ص

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات