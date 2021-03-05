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ضربة موجعة لريال مدريد قبل ديربي مدريد

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:32 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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أعلن ريال مدريد الإسباني عن إصابة نجم هجوم الفريق الإسباني ماريانو دياز قبل مواجهة الملكي المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد الأحد المقبل في ديربي مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وداهمت العديد من الإصابات صفوف الملكي في الآونة الأخيرة ومع عدم جاهزية الفرنسي كريم بنزيما وإمكانية غيابه عن الديربي سيكون الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في أزمة حقيقية بعد إصابة دياز.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي له عبر موقعه على شبكة الإنترنت:"بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها ماريانو دياز من قبل الجهاز الطبي تم التأكد من تعرضه لإصابة عضلية في الساق اليسرى وعودته إلى التدريبات تعتمد على مدى تعافيه".

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