طبيعة إصابة نجم برشلونة

كشف برشلونة الإسباني عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم دفاع الفريق جيرارد بيكي أثناء مباراة أشبيلية التي فاز بها النادي الكتالوني بثلاثية نظيفة في مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.





وتمكن بيكيه من تسجيل هدف برشلونة القاتل في الدقيقة 94 والذي قاد الفريق للأشواط الإضافية لكنه اشتكى من بعض الآلام وأنهى اللقاء وهو يعرج.





وقال برشلونة في بيان رسمي له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "أظهرت التقييمات والاختبارات الطيبة التي أجريت صباح الخميس إصابة جيرارد بيكيه بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى وعودته للتدريبات تعتمد على سرعة تعافيه".



