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موسيماني يجري تعديلا مفاجئا على تشكيلة الأهلي أمام فيتا كلوب

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:02 ص
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بأيمن أشرف بشكل أساسي في مباراة فيتا كلوب الكونغولي بدوي أبطال أفريقيا.

وقال مصدر بالأهلي، إن موسيماني قرر الدفع بأيمن أشرف فى خط الدفاع، ووضع ياسر إبراهيم على دكة البدلاء.

وأضاف، أن محمود وحيد سيستمر في قيادة الجبهة اليسرى بجوار أيمن أشرف وبدر بانون، ومحمد هاني في خط الدفاع.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها غدا السبت على استاد القاهرة.

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موسيماني فيتا كلوب اخبار الرياضة

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