باتشيكو حائر قبل مواجهة الترجي

يواصل الزمالك استعدادته من أجل خوض مواجهة صعبة أمام الترجي التونسي على ملعب رادس معقل الفريق التونسي غدا السبت وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويفتقد الزمالك لوجود المهاجم الأساسي له سيف الدين الجزيري بسبب عدم إمكانية مشاركته في دوري أبطال أفريقيا بسبب مشاركته مع المقاولون العرب في بطولة الكونفيدرالية.





وكشفت تقارير صحفية مقربة من الجهاز الفني للزمالك أنه هناك عدم استقرار من جانب المدير الفني للفريق البرتغالي جايمي باتشكيو على رأس الحربة الذي من المقرر أن يخوض اللقاء.





ويفاضل المدير الفني البرتغالي بين كلا من أسامة فيصل ومروان حمدي لقيادة هجوم القلعة البيضاء أثناء اللقاء.



