ليفربول يستهدف ضم حسام عوار في الصيف

تحدثت تقارير صحفية عالمية مساء الخميس، عن تطور جديد بشأن صفقات الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





ليفربول يخطط لضم حسام عوار

وأوضحت التقارير أن ليفربول الإنجليزي مهتم بالحصول على خدمات حسام عوار لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون الفرنسي في الميركاتو الصيفي المقبل.





وتابعت التقارير أن حسام عوار ارتبط اسمه بالعديد من الأندية خلال الشتاء الماضي، أبرزها آرسنال ومانشستر سيتي، ولكنه فضل البقاء مع أولمبيك ليون حتى نهاية الموسم الحالي.





من جانبه ذكرت شبكة "جول" العالمية، أن هناك رغبة قوية من طرف ليفربول في التعاقد مع حسام عوار لتدعيم خط الوسط في الفريق الكروي الأول خلال الموسم الجديد، لاسيما مع اقتراب، جورجينيو فينالدوم، من الرحيل بنهاية الموسم عقب انتهاء عقده في يونيو.





وأتمت الشبكة تقريرها موضحة أن، ليفريولغ مهتم أيضا بضم لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي برايتون، إيف بيسوما، بالإضافة إلى نجم بوروسيا مونشنجلادباخ، فلوريان نيوهاوس.