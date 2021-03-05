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باتشيكو يهدد نجوم الزمالك بـ«الدكة»

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:06 ص
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
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يبحث المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، معالجة أزمة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، والتي تكررت بشكل مبالغ فيه في الفترة المقبلة الأخيرة.

الدكة تهديد باتشيكو في الزمالك

وفشل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في مباريات الفريق الأخيرة على المستوى المحلي والأفريقي، في هز شباك الخصوم خلال 3 مباريات أمام وادي دجلة بالدوري ومولودية الجزائر وتونجيث بطل السنغال، بدوري الأبطال الأفريقي.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو هدد اللاعبين بـ «الدكة» وطالب بالتركيز أمام المرمى لتجنب مشكلة إهدار الفرص المحققة لتسجيل الأهداف.

وأوضح المصدر أن باتشيكو أخبر لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أنه لا يوجد أي لاعب ضامن مكانه بشكل صريح في أي مباراة أو استمرار التواجد بالتشكيل الأساسي.

وشدد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، أن الفيصل في مشاركة الاعبين في التشكيل الأساسي هو الاجتهاد والتركيز وتحقيق الفريق لأهدافه سواء في المباريات المحلية أو الأفريقية.

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تونجيث باتشيكو الزمالك ضد دجلة الزمالك

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