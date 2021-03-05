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احتفالية "بورسعيد عاصمة الثقافة" تعرض فيلما وثائقيا عن فايزة أبو النجا في

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:22 ص
بوابة الفجر
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شهدت احتفالية بورسعيد عاصمة الثقافة تكريم الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي وابنه محافظة بورسعيد،

 
وبدأ تكريم الدكتور فايزة بعرض فيلم وثائقي عن تاريخها المشرف والتأكيد بأنها مثال للمرأة المصرية والعربية القوية التي تمثل أيقونة قوة لكل امرأة عربية مثقفة شرفت دولتها في المحافل الدولية.
 

يذكر أن وزيرى الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أطلقا فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي في بورسعيد وبحضور قيادات وزارة الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.


وخلال الافتتاح قالت عبد الدايم إنه انطلاقا من الإيمان بدور القوى الناعمة فى تطوير المجتمع وبناء الإنسان، وتماشيا مع جهود الدولة، في نشر الوعي والوصول بالمنتج الثقافي إلى كافة ربوع الوطن، استحدثت وزارة الثقافة تقليدا جديدا باختيار عاصمة الثقافة المصرية لتتويج المحافظة التى تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر بهذا اللقب.

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