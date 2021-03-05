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أرتيتا يخشى جلوس نجم أرسنال على الدكة

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:30 ص
ارتيتا
ارتيتا
وكالات
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تحدث المدير لفني لفريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، الإسباني ميكيل أرتيتا، عن قلقه من مدى خطورة قلة مشاركات مهاجم الفريق الشاب إيدي نكتياه.

ولم يشارك هداف المنتخب الإنجليزي لأقل من 21 عاماً، في أي مباراة مع آرسنال منذ أن شارك كبديل في المباراة التي تعادل فيها فريقه سلبياً أمام مانشستر يونايتد في 30 يناير الماضي.

وقال أرتيتا في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية: "هذه واحدة من المخاطر المترتبة على عدم مشاركة لاعب مثل نكتياه في التشكيل، لكن في الوقت الحالي فإن الجميع في مركزه قادرون على المشاركة".

وأضاف: "لكن هذا مؤلم وذلك بسبب الطريقة التي يتعامل بها نكتياه مع الأمر، حيث يتدرب بجد كل يوم ولأنه واحد من أبناء أكاديمية فريقنا فستتاح له الفرصة".

وتابع أرتيتا: "إنه لمن دواعي سروري أن أعمل معه، وهو يستحق دقائق للمشاركة، وإذا لم يحدث ذلك فسيكون خطأي".

ويحتل آرسنال المركز العاشر برصيد 37 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

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