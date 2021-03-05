Advertisements

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:31 ص
الاهلي
الاهلي
أحمد عصام
Advertisements
يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم 6 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة بين الأهلي وفيتا كلوب في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-
1- سيمبا 6 نقاط.
2- فيتا كلوب 3 نقاط.
3- الأهلي 3 نقاط.
4- المريخ 0 نقاط.

يذكر ان الأهلي قد خسر أمام سيمبا التنزاني في الجولة الماضية، بنتيجة هدف دون رد، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبل الفرعون المصري مع ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 49 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

02:12 ص

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات