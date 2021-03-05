موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على منافسه أوساسونا، يوم السبت 6 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.





وستقام المباراة بين برشلونة وأوساسونا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويحل فريق برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أتليتكو مدريد متصدر الليجا.





وقد حقق البارسا الفوز على حساب إشبيلية، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الجولة الماضية.



