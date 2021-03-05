Advertisements

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة كهربا

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:31 ص
كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
Advertisements

كشف هادي خشبة، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، عن أزمة محمود كهربا في الفترة الأخيرة.

وأكد هادي خشبة في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": أن كهربا عليه أن يكون حكيم في تصرفاته لأنه مندفع في ردود أفعاله سواء حزين أو سعيد والدليل على ذلك سرعة اعتذاره عند حدوث أي مشكلة.

وأشار إلى أن كهربا عليه أن يتعلم من أخطائه وألا يعترض على أي قرارات للجهاز الفني ويلتزم بها.

وواصل :"الأهلي لن يسمح لكهربا بالخروج عن المبادىء أو القيم الموجودة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كهربا الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبل الفرعون المصري مع ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 49 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر الشهادات المزورة لطبيب النساء المزيف بالصف (مستندات)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

02:12 ص

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات