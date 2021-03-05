نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة كهربا





كشف هادي خشبة، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، عن أزمة محمود كهربا في الفترة الأخيرة.





وأكد هادي خشبة في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": أن كهربا عليه أن يكون حكيم في تصرفاته لأنه مندفع في ردود أفعاله سواء حزين أو سعيد والدليل على ذلك سرعة اعتذاره عند حدوث أي مشكلة.





وأشار إلى أن كهربا عليه أن يتعلم من أخطائه وألا يعترض على أي قرارات للجهاز الفني ويلتزم بها.





وواصل :"الأهلي لن يسمح لكهربا بالخروج عن المبادىء أو القيم الموجودة".



