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قائد الأهلي السابق: عدم تجديد ساسي سيورط إدارة الزمالك

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:00 ص
ساسي
ساسي
الفجر الرياضي
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كشف هادي خشبة، نجم النادي الأهلي السابق، مفاجأة بشأن ملف تجديد فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأكد هادي خشبة في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "جماهير الزمالك لا تنظر إلى خزينة النادي لكنها تنظر إلى الملعب فقط وهي تريد تجديد عقود فرجاني ساسي لأنه لاعب مهم وأساسي في الفريق".

وتابع: "فرجاني ساسي لو لم يجدد عقده مع الزمالك سيتم لوم الإدارة وتوريطها رغم أن الإدارة ابذل قصارى جهدها لتجديد عقد اللاعب التونسي".

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