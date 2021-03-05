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خبير أثري: "مسلسل الملك أحمس" يقلد ملابس وإكسسوارت أحد الأفلام العالمية (مبيت)

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:41 ص
مقارنة بين المسلسل والفيلم العالمي
مقارنة بين المسلسل والفيلم العالمي
حسام زيدان
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قال مجدي شاكر كبير أثريين إن مسلسل الملك أحمس المقرر عرضه في رمضان بطولة الفنان عمرو يوسف كان يمثل حلمًا لكل المهتمين بالتاريخ المصري القديم، وهو أن يتم تجسيد شخصية الملك البطل على الشاشة الصغيرة.

وأوضح شاكر في تصرييحات إلى "الفجر" أن ظهور البرومو الأول، والبوستر الأساسي للمسلسل وإعلان أن المسلسل مقتبس من رواية كفاح طيبة للأديب نجيب محفوظ جاء مخيبًا للآمال.

وكشف شاكر أن أحد اللقطات الأساسية التي يتم الترويج للمسلسل من خلالها جاءت تقليدًا للفيلم العالمي الذي جسد فيه الفنان بن كيسنجلي شخصية الملك توت عنخ آمون على ثلاثة أجزاء إنتاج ٢٠١٥م، حيث تشابهت الخلفية والملابس والإكسسوارات التي يرتديها عمرو يوسف مع خلفية وملابس وإكسسوارات كيسنجلي

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