خبير أثري: "مسلسل الملك أحمس" يقلد ملابس وإكسسوارت أحد الأفلام العالمية (مبيت)

قال مجدي شاكر كبير أثريين إن مسلسل الملك أحمس المقرر عرضه في رمضان بطولة الفنان عمرو يوسف كان يمثل حلمًا لكل المهتمين بالتاريخ المصري القديم، وهو أن يتم تجسيد شخصية الملك البطل على الشاشة الصغيرة.





وأوضح شاكر في تصرييحات إلى " الفجر " أن ظهور البرومو الأول، والبوستر الأساسي للمسلسل وإعلان أن المسلسل مقتبس من رواية كفاح طيبة للأديب نجيب محفوظ جاء مخيبًا للآمال.



