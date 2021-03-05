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الزمالك يتحدى الترجي في قمة إفريقية مثيرة

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:31 ص
الزمالك
الزمالك
وكالات
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يرحل فريق الزمالك لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي غدا السبت على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتعادل الزمالك دون أهداف مع مولودية الجزائر في القاهرة ومع تينجيت في السنغال بالمجموعة الرابعة لدوري الأبطال، كما تعادل بنفس النتيجة مع وادي دجلة في آخر مباراة بالدوري المصري الممتاز.

ويحتل وصيف بطل النسخة الماضية المركز الثالث بنقطتين من مباراتين بفارق الأهداف خلف مولودية الجزائر، وبفارق نقطتين عن الترجي المتصدر.

وقال المشرف العام على كرة القدم بالزمالك أشرف قاسم، إنه "يثق في تحقيق نتيجة ايجابية في تونس".

وأضاف لموقع النادي على الإنترنت "جميع أفراد البعثة في قمة التركيز لتقديم أفضل أداء وحصد النقاط الثلاث وتصدر المجموعة".

وأضاف "اللاعبون يقدرون قيمة النادي وأهمية اللقاء ونثق في العودة بنتيجة جيدة وإسعاد الجماهير" مستنداً على تفوق الزمالك في المواجهات المباشرة الأخيرة مع بطل تونس.

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